歐股盤前─市場關注ECB決策會議 指數期貨走跌

歐洲央行 (ECB) 將召開決策會議，市場高度關注，週四 (26 日) 歐股盤前，主要指數期貨走跌。

台北時間週四下午 2 點 34 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.18%，英國 FTSE 指數期貨下跌 0.25%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.43%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.10%。

10 年期美債殖利率週三續揚，一度觸及 3.03%，為 2014 年 1 月以來首見。

許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力被削弱，對股價表現來說，是一項利空因素。

週三道瓊指數收漲 0.25%，終止連 5 跌，標普 500 指數收漲 0.18%；那斯達克指數則因科技股疲軟，收跌 0.05%，連續第 5 個交易日下跌，創 2016 年 11 月以來最長頹勢。

歐洲央行週四將召開決策會議，外界預期，ECB 將維持現行政策，9 月之後，量化寬鬆政策 (QE) 才會逐步退場，且要到 2019 年，才可能升息。

歐洲產業消息方面，Nokia、法國電信商 Orange、法國石油公司 Total、德意志銀行 (Deutsche Bank)、漢莎航空 (Lufthansa)、福斯汽車 (Volkswagen)、飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler)、薩瓦德爾銀行 (Banco de Sabadell)、羅氏 (Roche)、殼牌 (Shell)，以及巴克萊銀行 (Barclays)，都將公布營收。