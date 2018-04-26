任天堂財報大躍進 估新財年營業利益增長26.7% 低於分析師預期

日本遊戲公司任天堂 (7974-JP) 周四發布年度財報，靠著 Switch 的熱賣，2017 財年銷售額突破 1 兆日元，為 7 年來首次，為前年的 2 倍以上。營業利益增長了 6 倍，達 1775 億日元。

據《路透》報導，任天堂初估，2018 財年的營業利益可望達到 2250 億日元，較去年再增長 26.7%，如果順利達成，將創下 9 年以來最高的營業利益。

這個目標仍低於分析師預期，分析師預計這一數值為 3087.2 億日元，不過任天堂發布展望通常偏保守，今年也不例外。

任天堂發布財報 (圖表取自官網)

任天堂上一財年 Switch 遊戲機銷售量達到 1505 萬台，本財年預計出貨 2000 萬台。Switch 遊戲軟體去年售出 6350 萬件，超過公司預計的 5300 萬件，任天堂預計新的財年可銷售 1 億件。

任天堂也做出重大宣布，常務執行董事古川俊太郎將接任新社長，原社長君島達己卸任，人事案預定 6 月股東大會後生效。

46 歲的古川在 1994 年加入任天堂，從事全球行銷工作，並於部分持有的 Pokemon Co. 董事會任職。Jefferies Group 分析師 Atul Goyal 表示，古川經驗豐富、知識淵博，而且英語流利，是能夠填補任天堂與投資人之間鴻溝，幫助雙方溝通的完美人選。

《朝日新聞》報導，任天堂的業績取決於遊戲機的銷售成績，在 2008 財年，靠著 Wii 與 Nintendo DS 同時熱賣之下，寫下 1.8 兆日元的史上最佳成績。但在 2012 年推出 Wii U，卻因為銷售成績欠佳，一直到去年 3 月為止，全年營收均表現不佳。

Switch 在第一年賣出 1505 萬台，則與 2006 年首年推出的 Wii 遊戲機相當。