大陸ABS內銷報價穩 國喬外資持股拉升到5成 股價創2000年4月來新高

亞洲 ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)現貨價持穩在 2 千美元，第一季獲利能見度高，外資積極加碼國喬 (1312)，持股比重自由年初 48.67%，上升到 50.32%，股價連續三天走高，今(26) 日盤中上攻 34.35 元，創下 2 千年 4 月初以來新高。ABS 主要三種原料互有漲跌，SM(苯乙烯)小跌仍維持 1330 美元，丙烯腈則小漲 40 美元，來到 2030 美元，而丁二烯則是上漲 60 美元，報價維持 1380 美元，原料持穩，下游汽車、家電需求仍佳，ABS 報價守穩在 2 千美元附近。



國喬擁有 ABS 年產能 12 萬噸，轉投資 30.4% 鎮江奇美為中國最大 ABS 廠，年產能 85 萬噸，受惠大陸內銷報價攀高，去年認列鎮江奇美轉投資收益約 14 億元，占全年獲利 32.88 億元約 4 成，每股盈餘 3.64 元，每股配發 1 元現金股息。



今年第一季國喬產能全開，首季營收 64.14 億元，季增率 2.26%，年增率 18.91%，法人預期，單季每股盈餘仍將賺進 1 元，約 1.2-1.3 元水準，連續三季個季度賺進 1 元。



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