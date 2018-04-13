SM原料成本墊高 大陸ABS內銷價重登2千美元 國喬首季獲利不看淡

大陸向台韓美三地進口 SM(苯乙烯)祭出反傾銷稅率制裁，加上庫存獲得去化，報價重回 1340 美元，原料成本上升，根據 Platts 資料顯示，ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)亞洲現貨市場報價小漲 0.51%，來到 1980 美元，大陸內銷價推升到 2020 美元，國喬 (1312) 持有中國最大 ABS 廠鎮江奇美 30.4%，成為大陸 ABS 內銷價攀升，間接受惠者，轉投資收益挹注下，法人推估，今年首季每股盈餘達 1.2-1.3 元之間。ABS 主要由 SM、AN(丙烯腈)以及丁二烯按 60%、25% 以及 15% 的比例聚合而成，SM 占成本比重最高，漲跌往往牽動 ABS 報價走勢，先前 SM 報價承壓，ABS 亦由近期 2100 美元回跌到 2 千美元以下，農曆年後大陸沿海 SM 庫存持續去化，庫存降到 6-7 萬噸，近期報價又漲回到 1300 美元之上，下游汽車、家電等需求能見度很高，支撐大陸 ABS 報價站回到 2 千美元大關。



受惠大陸 ABS 內銷報價攀高，去年下半年國喬認列鎮江奇美收益水漲船高，去年認列鎮江奇美轉投資收益約 14 億元，占全年獲利 32.88 億元約 4 成，尤其第三、四季平均單季落在 4 到 5 億元水準，每股盈餘 3.64 元，寫下 20 年獲利新高。



今年第一季國喬產能全開，首季營收 64.14 億元，季增率 2.26%，年增率 18.91%，法人預期，單季每股盈餘仍將賺進 1 元，優於去年第四季，約 1.2-1.3 元水準，連續三季個季度賺進 1 元。



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