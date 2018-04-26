【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三個別發展，企業業績強勁抵消公債收益率上升及企業預期成本上升的影響。道瓊斯指數上升 0.2% 至 24,084 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,639 點；納斯達克指數下跌 0.1% 至 7,004 點。有消息指美國司法部將對華為是否違反伊朗制裁展開刑事調查。

油價週三上升，受助於包括美國對伊朗實施新制裁的前景等地緣政治緊張形勢。紐約 6 月期油上升 0.5% 至每桶 68.05 美元。金價下跌，因美元走強且公債收益率上升。紐約 6 月期金下跌 0.8% 至每盎司 1,322.8 美元。

香港和內地股市週三下跌。北京汽車（1958.HK）折價 8.0% 配股凈籌 32.7 億港元，股價下跌 12.0%，拖累汽車製造股跑輸大市；供電供熱股錄得上升。個股方面，萬洲國際（288.HK）首季業績遜預期，且遭券商看淡，股價大跌 9.5%。恒生指數下跌 1.0% 至 30,328 點，國企指數下跌 1.2% 至 12,094 點，香港股市成交金額增加 0.6% 至 981 億港元。上證綜合指數下跌 0.4% 至 3,118 點，滬深兩市成交金額減少 7.7% 至人民幣 4,206 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 廣深鐵路（525.HK）2018 年第一季營業收入同比上升 13.2% 至人民幣 48.8 億元，因營業成本僅按年增加 9.3%，公司股東應佔溢利錄得人民幣 4.5 億元，同比大增 57.9%。

◇ 東江環保（895.HK）2018 年首季營業總收入人民幣 7.6 億元，同比上升 12.2%，因其他收益按年增加人民幣 2,946 萬元，股東應佔溢利人民幣 1.2 億元，同比增長 16.8%。公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將介乎人民幣 2.5-3.0 億元，按年增長 15%-35%。

◇ 新天綠色能源（956.HK）2018 年第一季營業總收入人民幣 30.7 億元，同比增長 59.9%，而受惠於管理費用及財務費用僅分別按年增長 13.8% 及 16.5%，及聯營和合營企業投資收益同比大增人民幣 8,226 萬元，股東應佔溢利按年增加 76.2% 至人民幣 6.2 億元。

◇ 中石化油服（1033.HK）公布 2018 年第一季營業收入人民幣 103 億元，同比增長 16.5%，受惠於營業總成本僅按年增長 5.8% 至人民幣 107 億元，加上營業外收入同比增加人民幣 1.2 億元及所得稅費用按年減少人民幣 5,330 萬元，公司扭虧為盈錄得股東應佔溢利人民幣 3,013 萬元（去年同期虧損人民幣 13.5 億元）。

◇ TCL 多媒體（1070.HK）2018 年第一季營業額 109 億港元，同比上升 28.0%，主要受惠於 LCD 電視機銷售量按年增長 35.6%（海外銷售量同比大增 58.7%）；毛利按年升 28.8% 至 17.2 億港元，其中中國市場和海外市場毛利率均分別同比提升 1.6 及 0.7 個百分點。

◇ 海爾電器（1169.HK）公布 2018 年第一季收入人民幣 206 億元，同比上升 16.2%，其中渠道服務業務收入按年增加 17.0% 至人民幣 167 億元；股東應佔溢利人民幣 8.3 億元，同比增長 22.9%。

◇ 金沙中國（1928.HK）2018 年首季總收益淨額為 21.6 億美元，同比上升 17.4%；經調整 EBITDA 按年增長 26.4% 至 7.9 億美元；而股東應佔溢利 5.6 億美元，同比大增 59.1%。

◇ 金風科技（2208.HK）公布 2018 年第一季營業收入人民幣 38.6 億元，同比上升 7.7%，而受惠於毛利率改善及聯營和合營企業投資收益按年大增人民幣 1.6 億元，股東應佔溢利人民幣 2.4 億元，同比增長 32.7%。公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將介乎 11.3-17.0 億元，按年增長 0%-50%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)