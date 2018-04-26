重鋼(01053-HK)首季轉賺3.5億人民幣

重慶鋼鐵股份(01053-HK)公布，第一季屬於上市公司股東的淨利潤3.5億元(人民幣.下同)，同比虧損5.93億元。每股收益0.04元。實現營業收入人民幣51.52億元，同比增長211.3%。

季度業績中提到，消除危機，再現生機。公司於2017年7月進入司法重整程序，2017年12月順利完成。本次司法重整引入具有寶武集團背景的鋼鐵產業併購基金－四源合基金，以市場化、法治化和專業化方式成功化解了417億元巨額債務危機及生存危機，資產負債率下降到33%，通過司法拍賣剝離111.8億元低效無效資產，大大夯實了資產基礎，成功扭虧為盈，避免了退市風險。

公司一季度克服春運期間鐵路停裝限裝、三峽大壩檢修導致通航能力受限等不利影響，原燃料保供得力，從總量及結構上滿足了生產需求。公司一季度鐵、鋼、鋼材產量分別為134.27萬噸、149.04萬噸、141.94萬噸，全面完成生產任務。鋼產量較計劃增產21萬噸。一季度銷售鋼材137.94萬噸，同比增長133%，創歷史同期新高。

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