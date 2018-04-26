【復牌】達利國際(00608-HK)附屬考慮就走私罪上訴

達利國際(00608-HK)公布，附屬達利中國遭中國海關認定犯走私罪的案件，該公司收到紹興中院就上述再重審出具的判決書。

判決書指，達利中國犯走私普通貨物、物品罪，判處罰金2800萬元(人民幣.下同)，罰金限自判決生效之日起十日内繳納；扣押在浙江省紹興市海關的3000萬元，其中2711.48萬元由海關部門沒收並抵扣稅款，其餘金額抵扣罰金。

不過，若達利中國於收到判決的第二日起十日内提出上訴，判決將不會生效。該公司與達利中國並不接受判決的理據，正考慮就判決提出上訴。

對任何上訴結果均無法作出肯定的預測。如對判決之上訴(如有)不成功或者未能成功地減少判決所述的達利中國被徵收的任何關稅及罰金最終金額(即合共約5511.47萬元人民幣，其中3000萬元人民幣(如2016年年度報告所披露及判決内提及)已向海關部門繳納作爲按金)，公司將評估海關程序的結果會否對集團的財務業績帶來任何重大影響，日後會在有需要或適當時刊發公告。

該股今日復牌。

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