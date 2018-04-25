港元三個月拆息一年料見2.3% 港股短期更添波動--瑞銀

瑞銀財富管理周三稱，隨著美國進一步收緊貨幣政策，預計港元三個月拆息在未來12個月將升至2.3%，較現水平高約80個基點，而拆息上升有可能令股市短期更加波動。

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表最新評論指出，港元三個月拆息升至2.3%，將使HIBOR與LIBOR息差(反映港美息差)收窄至70個基點。在這個過程中，銀行港元貸款增長將會減慢，不過，即使港元息率在2.0-2.5%的水平，比起美元以及亞洲其他貨幣的息率依然較低，因此港元仍會是相對便宜的資金貨幣。

盡管拆息上升，該行繼續看好港股，因為穩健的經濟增長、盈利增長以及股本回報率上升的因素對目前的估值帶來支持，而HIBOR的預期升幅理應不會令估值明顯下調。

瑞銀財富管理稱，「拆息上升有可能令到股市短期波動性增加，但我們預期，一旦拆息回穩，港股便會重拾升軌。」

該行預期，在美聯儲完成加息目標之前，港元兌美元匯價將會保持在7.80-7.85的偏向弱方兌換保證水平。

該行認為，港元與美元掛鉤的聯系匯率制度運作正常，機制出現改變的可能性依然很低。香港的貨幣發行局制度令到港元獲得十足支持、具信譽且透明，同時，香港和中國政府均全力支持現行匯率制度。

港元三個月拆息周三升至1.51929%，一個月拆息亦升至1.30051%，均續創自2008年12月以來高位。

香港股市追隨亞洲其它股市的頹勢收跌，恒生指數周三收跌308.09點或1.01%，報30,328.15點。

(路透香港4月25日)

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