上銀5月10日舉行法說會，參展漢諾威展大秀智慧型整合方案

【財訊快報／戴海茜報導】上銀 (2049) 將於 5 月 10 日召開法說會，除針對首季季報數字外，也對第二季營運做說明。此外，上銀參展 2018 漢諾威工業展，以 522 平方米的大攤位展示工業 4.0 最佳夥伴的實力。上銀累計第一季營收為 65.51 億元，較去年同期 43 億元成長 52.37%，創下歷史新高。而法說會將聚焦在日韓等海外地區擴廠計畫進度，以及下半年試量產的電動汽車關鍵次系統「轉向器」。



上銀指出，漢諾威展推出具高度整合及同步化的六軸機械手臂、新一代智慧監控診斷螺桿、具備 EtherCAT 相互連結伺服馬達系統、高效高精密直驅迴轉工作台、德規 VDI 動力刀座、多樣化的線性傳動系統及關鍵零組件。



上銀表示，主秀區部份以電影星際大戰 STAR WARS 為主題，使用 3 台 HIWIN 六軸機械手臂，具有高精度、多自由度、高靈活度以及工作範圍大的特性，整合 HM 單軸機器人模組與控制器，手持光劍對戰，奇幻的聲光效果猶如星際大戰電影場景，充分展現了科技的無限可能。



至於新一代智慧監控診斷螺桿，上銀指出，能自動偵測螺桿的預壓、潤滑、震動及溫度，讓機台內的關鍵零件狀態可以透過網路傳送到控制台或手機，達到運作最佳化與事前預防之目的，藉以提升生產力及延長壽命。



上銀表示，HM 系列單軸機器人模組，是同時榮獲 iF 與 Red Dot 雙項設計大獎的精密機械產品，由上銀德國子公司研發團隊歷時一年多設計完成，更整合大銀微系統之線性馬達驅動模組，大幅提升高速化應用的效率與品質。外觀設計上具有引領 HIWIN 航向智慧自動化之未來的意涵。



上銀直驅馬達迴轉工作台則使用 HIWIN 自製之交叉滾柱軸承，並採用高加速度、高扭力、高精度、零背隙的自製直驅馬達，以及內置空壓強力煞車系統，在新世代五軸加工機扮演關鍵性角色。



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