央行總裁楊金龍暗示 6月升息機率不高 4月外資匯出恐逾30億美元

金融市場預期今年美國聯準會至少會升息 3 次，央行總裁楊金龍今日前往立院財委會備詢，被問及台美利差將進一步擴大，6 月是否會升息等相關一事，他表示，近期不會升息。根據金管會統計，截至今年 3 月底，外資累計淨匯入 2113.19 億美元，較去年底 2080.54 億美元增加 32.65 億美元，今年第一季外資淨匯入 32.65 億美元。4 月至今外資匯出超過 30 億美元，即今年以來外資淨匯入情況可能轉為淨匯出。



立委直問，外資 4 月匯出有多少？匯出主因為何？楊金龍表示，外資 4 月匯出規模較大，應超過 30 億美元。而影響外資匯出主要是美國升息，美國利率升高，還有蘋果手機銷售欠佳，進而影響外資賣超並匯出。



立委接著問楊金龍，外資追求較高利息，近期都跑出台灣，加上台灣已是實質負利率，央行是否考慮升息？楊金龍認為，各國情況不同，但近期內應該是不會升息。



楊金龍進一步說，要不要升息，也要經 6 月底的央行理監事會議會討論，才能決定，但目前通膨情況還是算溫和，而與 3 月情況沒有多大改變。暗示在這樣的情況下，6 月升息機率仍不高。



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