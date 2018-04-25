太平鳥(603877-CN)設局寕波中百(600857-CN) 收購背後關聯老鼠倉賬戶早已建倉

4月24日晚，寕波中百(600857-CN)公布《寕波中百要約收購報告書摘要》。報告書摘要顯示，寕波鵬渤擬向除匯力貿易、鵬源資管、張江平以外的上市公司全體股東發出部分要約，擬收購6202.19萬股，占公司總股本的27.65%，要約收購價為12.77元/股，較公司停牌前價格10.57元/股溢價約20.81%。如要約收購順利完成，則寕波鵬渤及其一緻行動人將合計持有32%的寕波中百股份。

具體來看，本次要約收購實施主體為寕波鵬渤。要約收購若要生效，需在要約期限屆滿前最後一個交易日15時，收購人及其一緻行動人共持有寕波中百不低于28%的股權，最多持有32%的股權。

此次收購資金來自太平鳥集團和沅潤投資的6億元無息貸款，後者實際控制人為寕波金融控股有限公司。目前摘要書中未能披露兩大股東出借款的比例，因此尚未知曉6億元借款的來源。

寕波鵬渤投資有限公司剛剛注冊于今年3月23日，由太平鳥集團與甯波沅潤五号投資合夥企業共同出資2億元成立，法人為張江平，總經理為戴志勇，監事為徐亮。

從多方消息源證實，在2017年下半年以來，張江平和戴志勇相關的賬戶就大舉建倉寕波中百，這其中包括張江平本人和一緻行動人賬戶，也包括張戴兩人疑似的關聯賬戶和一些外圍賬戶，這些老鼠倉賬戶涉嫌内幕交易。據了解，在整個要約收購中，戴志勇是關鍵角色。

來源：界面新聞

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