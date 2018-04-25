海航與天津簽署系列合作協議 約定海航基礎參與天津住宅集團混改

為深化落實津市市與海航集團戰略合作，4月24日下午天津港保稅區管委會、天津津誠資本公司等與海航集團旗下成員企業簽署系列合作協議，將圍繞航空運輸、電商産業、基礎設施建設、金融創新等開展深入合作。

根據協議，海航集團旗下天津航空將逐步加大在津航空運力投放力度，全面推進“航空+”戰略，打造“航空+旅遊”“航空+移動互聯網”“航空+金融”等多業態的複合型産業發展模式。通過增加國際航線航班數量帶動入境旅遊、商務旅遊發展，助力天津“海陸空”立體化交通網絡形成，推動天津國際航空樞紐及國際旅遊目的地、集散地建設。海航集團將充分發揮現代物流行業優勢資源，依托天津航空物流區口岸功能和綜合優勢，建設轉運中心、冷鏈物流中心、商品交易中心、跨境貿易中心、國際結算中心、航空金融服務中心;引入全貨機，吸引大型國際貨代、物流、快遞、倉儲等航空物流産業項目落戶天津，共同推動區域功能開發和招商引資工作。天津港保稅區管委會將以多種方式支持天津航空在津航線拓展、基地建設、飛機采購及融資等各項業務。

海航集團旗下海航科技將助力天津打造“消費科技産業中心”，推動天津電商産業發展。通過整合海航計算機、通信和消費類電子産品資源及倉儲資源，利用大數據分析平台及人工智能深度學習能力，提高電商平台的運營能力及效率，為天津發展新經濟提供技術資源支持。

海航集團旗下海航基礎(600515-CN)將通過股權轉讓及增資擴股相結合的方式參與天津市國企混改，利用在國内外建築工程、機場工程、港口航道、市政工程等基礎設施建設方面的經驗，以及高效的現代企業管理及理念，進一步提高國有企業資本配置與運行效率，激發企業活力。

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