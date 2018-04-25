【異動股】獨角獸概念股拉升 鼎盛新材(603876-CN)等股漲停

4月25日早盤，多隻獨角獸概念股異動拉升，截止發稿，鼎盛新材(603876-CN)漲停報31.42元，意華股份(002897-CN)漲停報41.47元，麥達數字(002137-CN)漲7.12%報11.44元，創維數字(000810-CN)、立昂技術(300603-CN)、張江高科(600895-CN)漲超4%，天華超淨(300390-CN)、九有股份(600462-CN)、四維圖新(002405-CN)等股均漲超3%。

昨日，藥明康德迎來申購，成為證監會提出為生物科技、雲計算、人工智能、高端制造四大行業中的“獨角獸”企業開通IPO“即報即審”綠色通道新政後，兩市首隻上市“獨角獸”企業，市場普遍看好其上市表現。

除了昨日新股申購的藥明康德，“獨角獸”甯德時代和富士康也已經過會。同時，根據日前國務院辦公廳轉發的證監會《關于開展創新企業境内發行股票或存托憑證試點的若幹意見》(以下簡稱《若幹意見》)，允許按照市場化、法治化原則，開展創新企業境内發行股票或存托憑證試點。今年，國外上市的大型互聯網企業通過CDR登陸A股已成為大概率事件。雖然相關細則還未出台，但部分機構已經開始着手備戰。而本次藥明康德的上市，或會燃爆未來的“獨角獸行情”?

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