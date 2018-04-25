【異動股】結核病疫苗新藥獲生産注冊受理 智飛生物(300122-CN)午後直線漲超8%

午後開盤，智飛生物股價直線拉升，截止發稿漲8.96%報41.73元。

智飛生物(300122-CN)4月25日午間公告稱，公司收到全資子公司安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 (簡稱“子公司”)報告，由子公司研發的“母牛分枝杆菌疫苗(結核感染人群用)”(簡稱“疫苗”)已完成用于預防結核杆菌潛伏感染人群發生結核病的III期臨床試驗并獲得國家藥品監督管理局的生産注冊受理(受理号:CXSS1800010 國)。

公告顯示，該産品于2012年12月獲得國家藥品監督管理局注冊分類為“預防用生物制品”的“藥物臨床試驗批件”(批件号 2012L02749)，并于2013年10月開展臨床試驗。已完成的臨床試驗結果表明疫苗安全性高;其保護效果超過了世界衛生組織2017年發布的《WHO 優選的結核病新疫苗産品特性(WHO Preferred Product Characteristics for New Tuberculosis Vaccines)》中規定的保護力評價指标， 該研究結果為本疫苗申請新藥上市提供了必要且關鍵的條件。

智飛生物表示，本疫苗III期臨床試驗結果如獲得國家藥品監督管理局認可，并批準該産品作為預防用生物制品應用于結核潛伏感染人群預防結核病，本疫苗即可上市銷售。

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