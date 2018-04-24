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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名          目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
普安     經理人           楊文仁         432,920   30,000 信託 元大銀受託信託專戶
普安     監察人配偶       吳珮君之配偶   170,200   30,000 信託 元大銀受託信託專戶
普安     經理人           洪清海         179,690   40,000 信託 元大銀受託信託專戶
開發金   子公司經理人配偶 黃信昌之配偶 4,635,955  200,000 贈與 黃信昌
開發金   子公司經理人配偶 黃信昌之配偶 4,435,955  200,000 贈與 黃海晴
精誠資訊 經理人           林文貴         233,221   34,000 贈與 林佳駿

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名                 目前持股 轉讓股數 方式         受讓人
馬光-KY  大股東     JUI WEI INVESTMENTS 6,041,596  570,000 一般交易
迅得     董事       京達投資            2,100,000  800,000 一般交易
常珵科技 大股東     錄森科技            6,426,000  650,000 轉讓私募股票 林銜錄

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
有量科技 監察人     立德電子  189,170   94,000 洽特定人  Energy Absolute Public
有量科技 經理人     袁山浩      9,000    4,000 洽特定人  Energy Absolute Public
有量科技 董事       吳漢詩    439,094  169,000 洽特定人  Energy Absolute Public

4.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數  持有股數 申報股數
馬光-KY  董事       黃博聞      403,000   971,896  500,000
未轉讓理由：股價不理想
迅得     董事       京達投資    800,000 2,100,000  800,000
未轉讓理由：股價不理想
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