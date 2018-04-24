◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 普安 經理人 楊文仁 432,920 30,000 信託 元大銀受託信託專戶 普安 監察人配偶 吳珮君之配偶 170,200 30,000 信託 元大銀受託信託專戶 普安 經理人 洪清海 179,690 40,000 信託 元大銀受託信託專戶 開發金 子公司經理人配偶 黃信昌之配偶 4,635,955 200,000 贈與 黃信昌 開發金 子公司經理人配偶 黃信昌之配偶 4,435,955 200,000 贈與 黃海晴 精誠資訊 經理人 林文貴 233,221 34,000 贈與 林佳駿 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 馬光-KY 大股東 JUI WEI INVESTMENTS 6,041,596 570,000 一般交易 迅得 董事 京達投資 2,100,000 800,000 一般交易 常珵科技 大股東 錄森科技 6,426,000 650,000 轉讓私募股票 林銜錄 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 有量科技 監察人 立德電子 189,170 94,000 洽特定人 Energy Absolute Public 有量科技 經理人 袁山浩 9,000 4,000 洽特定人 Energy Absolute Public 有量科技 董事 吳漢詩 439,094 169,000 洽特定人 Energy Absolute Public 4.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 馬光-KY 董事 黃博聞 403,000 971,896 500,000 未轉讓理由：股價不理想 迅得 董事 京達投資 800,000 2,100,000 800,000 未轉讓理由：股價不理想