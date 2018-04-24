風險投資人Tim Draper：比特幣會快速流行 4年內衝上25萬美元

風險投資人 Tim Draper 近日再次發言支持比特幣，認為比特幣不僅能存活，發展性還會強過網際網路。

據《CNBC》報導，Draper 以早期投資特斯拉、Hotmail 及 Skype 著名，他在一場辯論中強調，比特幣未來會比這三者加起來更值錢。他重申看漲，強調比特幣有望在 4 年內衝上 25 萬美元。

上周末在曼哈頓研究所亞當史密斯學會合作的一場辯論中，Draper 表示，比特幣不僅比網際網路更強，而且更勝過鐵器時代、文藝復興時期以及工業革命的發展，會以比人們想像更快、更普遍的方式影響世界。

他說，5 年後人們如果用法定貨幣來購買咖啡時，可能因為不使用加密技術而被嘲笑，「我相信到時候你們不再需要任何法幣」。

2014 年 7 月，Draper 從美國法警局的拍賣活動中，買下 3 萬個比特幣。今年 12 月，他告訴《CNBC》，他仍舊持有這些比特幣。如果以當前接近 9000 美元的價格來看，他手上持有的比特幣價格約 2.7 億美元。

這場辯論的反方，《金融時報》總編輯 Gillian Tett 提出，比特幣當前仍有遭惡意使用、波動大及對投資人高風險等不利因素，Draper 反駁，認為比起把錢交給富國銀行，比特幣更為安全。

電商巨頭 Overstock.com 執行長 Patrick Byrne 也強烈看好比特幣，他表示，比特幣雖多次遭遇駭客事件，但從未被擊敗，而銀行也會被駭。確實，有犯罪人士使用比特幣，Byrne 說：「我查證過，他們也使用美元。」

根據 CoinMarketCap.com 數據，當前有超過 1500 種加密貨幣，Draper 認為，比特幣由於在市場的巨大潛力，有望贏得這場長期抗戰。截至周一，比特幣約占加密貨幣市值的 38%，排名第一，以太幣位居第二，市占接近 16%。