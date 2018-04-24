Tableau 推出新產品 Tableau Prep 進一步擴展強大分析平台

華盛頓州西雅圖 2018 年 4 月 24 日電 / 美通社 / -- 可視化分析領域的領軍企業 Tableau Software（紐交所代碼：DATA）今日正式宣佈推出全新的數據準備產品 -- Tableau Prep。該產品旨在幫助人們以快速可靠的方式對數據進行合併、組織和清理，進一步縮短從數據獲取見解所需的時間。這款應用程序為數據準備操作提供了直觀的可視化體驗，讓用戶可以更深入地瞭解自己的數據，並借助智能功能實現複雜任務的自動化；它還能夠與 Tableau 分析工作流集成，提高見解獲取速度。Tableau Prep 包含在 Creator 授權方式中，後者是 Tableau 新推出的定制化訂閱授權方式之一。現有的 Tableau Desktop 客戶可在未來兩年內免費使用 Tableau Prep。現在，訪問 www.tableau.com/products/prep 即可獲取 Tableau Prep。 「在 Tableau Prep 之前，為確保最終分析結果準確高效，我們的團隊往往會花費數小時的時間整理和構建數據源，」Charles Schwab, Inc. Tableau 管理員 Gessica Briggs-Sullivan 說，「現在借助 Tableau Prep，我們能夠節省數小時的時間。它徹底改變了我們查看數據的方式，並大大縮短了數據收集與付諸實踐之間需要等待的時間。」



當前，數據準備是客戶面臨的最大挑戰之一。《哈佛商業評論》近期的一項研究表明，人們將 80% 的時間用於數據清理和組織，而分析數據所用的時間僅佔 20%。客戶無法直接分析自己的大多數數據，因為這些數據形制不正確，或來自不同的數據源。但是，將數據轉化為可用的形制是一個非常複雜和耗時的過程，往往還需要專業技能。Tableau Prep 可提供自定義可視化體驗，簡化一些常見而又複雜的任務，例如聯接、並集、透視和聚合。這是一種拖放式體驗，無需編寫代碼。Tableau Prep 的用戶可以看到自己的數據在眼前發生變化。通過這些直觀的體驗，客戶能夠以更快的速度、更高的可信度獲得所需結果。



Tableau Prep 還提供智能算法，幫助用戶實現常見數據準備問題的自動化處理。舉例來說，Tableau Prep 可以利用模糊聚類分析將重複性任務（例如按讀音分組或根據標點進行清理）轉化為一鍵式操作。



Tableau Prep 能夠直接集成到 Tableau 分析工作流中，提高見解獲取速度。客戶隨時可在 Tableau Desktop 中打開自己的工作流，或者通過 Tableau Server 或 Tableau Online 輕鬆共享。Tableau Prep 還能夠使用 Tableau Desktop 數據連接器、計算語言，以及權限和認證，因此客戶很快就能熟練使用，並在分析流程的任何環節展開協作。



Tableau 首席產品官 Francois Ajenstat 說道：「Tableau Prep 將會給數據準備帶來深遠影響，而其深度和力度與 Tableau 對分析和商業智能的貢獻相當。它將原本非常費勁、困難的任務轉化為輕鬆、直觀和簡捷的操作，讓更多的人能夠以更快的速度進行分析。客戶常常告訴我們，他們喜歡使用 Tableau，但如果數據不具有適合分析的形制，他們很難應對複雜的數據準備工作。我們相信，數據準備和數據分析是同一件事情的兩個層面，應該實現深度集成；因此我們希望每個人都能夠以有趣、輕鬆的方式進行數據準備，並且能夠擺脫自身科技技能的限制。」



Tableau 今天不但推出了 Tableau Prep，還推出了一系列新訂閱授權方式。這些訂閱授權方式將 Tableau 的現有功能和新功能組合為適合組織中所有人員使用的套件。Tableau Creator、Explorer 和 Viewer 訂閱以定制方式將深奧複雜的分析和極為簡單的操作融為一體，讓每個客戶都可以在二者之間實現平衡，滿足組織的特定需求。新的 Creator 訂閱授權方式既包括 Tableau Prep，又包括 Tableau Desktop，且無需額外付費。



今天一同發佈的還有 Tableau Server 和 Tableau Online 更新，包括適用於所有瀏覽器的新製作體驗 -- 全面涵蓋從數據到儀表板的各個環節，並且無需安裝 Desktop。現在，即便數據分佈在 20 多個不同數據源（包括 Microsoft SQL Server、Amazon Redshift 和 Snowflake 或 Excel 之類的本地數據源）中，客戶仍可以為所有用戶提供基於瀏覽器的完整分析體驗。這種全新的端到端 Web 製作流同樣包含在 Creator 訂閱授權方式中，它能夠實現受管控的集中式製作體驗，幫助各組織更快地擴展 Tableau 部署。此外，客戶始終無需離開瀏覽器，因此能夠在整個分析流程中保持連貫性，從而加快數據獲取速度。



Tableau Online 客戶還可利用 Dashboard Starters，從自己的數據中即時獲取見解。Starters 是預先製作的儀表板，針對 Salesforce、Marketo、Eloqua 和 ServiceNow 之類的常見業務應用程序進行過優化。通過在 Dashboard Starter 的基礎上進行修改和擴充，客戶可以加快分析速度。



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