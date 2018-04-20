主板市況回升 華碩推AMD X470系列新機搶市

今年主板景氣回升，華碩 (2357) 搶攻商機，週五 (20 日) 推出包含 ROG Crosshair VII Hero、ROG Strix X470-F Gaming、ROG Strix X470-I Gaming、TUF X470-PLUS Gaming 及 Prime X470-PRO 等五款最新 AMD X470 晶片組為基礎的系列主板。該公司指出，X470 晶片組的設計可提升最新第二代 AMD Ryzen 2000 系列處理器 (代號 Pinnacle Ridge) 效能，並維持與現有 Ryzen 處理器的向下相容性，看好市場接受度將提升。



身為主板 DIY 市場龍頭的華碩，板卡業務一向是公司金雞母，在公司進入轉型階段，尤其手機面臨龐大競爭壓力而陷入虧損之際，板卡業務成為支撐華碩營收獲利的主要來源之一。



華碩指出，週五推出之 X470 系列主機板各自擁有不同特色，位居系列之首的 ROG Crosshair VII Hero 從隱匿黑暗中的忍者為設計靈感，搭載燈效隱蔽功能，適合專業超頻玩家與科技愛好者。



其兄弟機型 ROG Strix X470-F Gaming 則搭載多項 ROG 強化與進階自訂功能，讓使用者輕鬆調校，其中 ROG Strix X470-I Gaming 更將尺寸縮小為 mini-ITX 比例，不僅外型精巧，運算效能亦強大無懈可擊。



TUF X470-PLUS Gaming 採用軍規等級元件，與業界夥伴結盟以整合應用功能，持續在電競領域提升玩家心佔率；而 Prime X470-PRO 主板則主攻內容創作與日常生產力使用者。



華碩說，X470 系列皆具備其主板超過 30 年的深厚技術實力與設計特色，從調校、散熱到個人化，可協助使用者完美發揮電腦戰備無限潛能，也將進一步幫助華碩在營運上的表現。



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