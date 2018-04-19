施崇棠今年不退休 市場利多解讀 華碩股價連兩日上漲

華碩 (2357) 董事長施崇棠這兩年裸退的打算泡湯！傳出內部高層角力，迫使施崇棠必須續任董事長，以維持內部權力平衡。該公司週三 (18 日) 董事會後公告，確立董事長由施崇棠續任，策略長徐世昌則升任董事長，副董曾鏘聲任集團總裁。週三出刊的《鏡週刊》驚爆施崇棠要在今年 6 月裸退，掀起一連串的內部權力角力，包括副董事長曾鏘聲、全球副總裁暨系統業務總經理陳彥政與開放平台業務總經理許佑嘉都各有盤算。而針對這些傳言華碩不是否認就是不予評論之際，晚間華碩的一則公告卻引發聯想。



該公告簡單指出，施崇棠續任華碩董事長，而原任策略長、被施崇棠延聘回鍋預備接班施崇棠的徐世昌則接任副董事長，而原任副董事長兼集團總裁的曾鏘聲，則續任集團總裁。



施崇棠在稍後後也發出內部信，以「共創新局，expand ASUS'' horizon together」為主題，說明董事會決定乃考量產業變化及團隊完整性。不過，市場人士分析，在一連串的人事角力之後，唯有施崇棠能平衡各方勢力，看來施崇棠要裸退的願望，短期難以實現。



此一決議公告之後，市場以利多解讀，華碩股價連兩日上漲，週四 (19 日) 最高來到 280 元價位，上漲 1% 或 3 元，累計兩個交易日股價上漲 2.3% 或 6.5 元，三大法人週三轉為買超。



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