裕隆增資杭州納智捷46億元，下午舉行法說會

【財訊快報／戴海茜報導】裕隆 (2201) 為納智捷品牌 510 計畫，公告通過增資納智捷 (杭州) 汽車銷售公司人民幣 10 億元 (約合新台幣 46 億元)，裕隆表示，資金將用於兩岸車型開發模具(包含 2 款電動車)、品牌行銷廣宣、對經銷商支持的營運週轉金，以創造未來兩岸新車型開發所帶來的效益。而裕隆及中華車(2204) 下午也將舉行法說會，料納智捷及電動車發展將成為法人關注焦點。裕隆擬定納智捷品牌 510 計畫，未來 5 年內將推出 10 款新車，除去年 10 月已發表的全新 U5 小型跨界車款外，預計 2018 至 2019 年將陸續推出 4 款全新車型，涵蓋運動休旅車 (SUV) 及廂式休旅車 (MPV) 產品。2020 年至 2022 年，將推出全新模組化底盤的 5 款全系列產品。



裕隆納智捷汽車大陸事業去年營運架構上有重大轉變，合資方大陸東風集團放手，改由裕隆集團全面接手，裕隆另斥資人民幣 5.94 億元成立納智捷 (杭州) 汽車銷售公司，成為品牌在大陸車型投資及經銷售服網點布建管理的主體公司。



裕隆指出，集團將啟動「WIN」煥新戰略，積極強化經營體質，持續創新合作模式，在挑戰中創造機會，追求經營穩定成長，站穩兩岸車市，今年目標兩岸市場銷量 30.5 萬台，包括台灣的 11.5 萬台及大陸的 19 萬台，較去年成長幅度約 9.7%，2018 年集團營收目標 4100 億元。



納智捷部分，2018 年兩岸將依照 510 計畫推出產品，希望後續推出產品可以與過去 10 年納智捷做自主品牌不同，推出一系列產品。



裕隆、中華車及裕融 (9941) 下午將應富邦證券之邀舉行法說會。



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