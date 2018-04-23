川普無法真正對亞馬遜出手的3個原因

從 3 月底以來，美國總統川普多次在推特抨擊電商巨擘亞馬遜，當中指控包含未誠實繳稅、使美國郵局蒙受損失以及壟斷市場等，但財經部落格《Seeking Alpha》作者指出，針對這些指控，亞馬遜都有辦法反駁，川普真正對該公司出手的可能性很低。

亞馬遜股價日線走勢圖

美國郵局 (USPS)

美國郵局在過去 10 年處於虧損狀況，但主要原因為退休年金和健保費用，這是許多公共公司所面臨情況，另一方面，由於科技的進步和電子郵件的發達，實體信件寄送需求正大幅減低。

然而根據 Chicago Tribune 的數據，美國郵局去年已降低損失金額至 27 億美元，《Seeking Alpha》作者 Billy Duberstein 指出，損失降低的原因之一可能為運送包裹的業務成長。

郵局運送包裹的業務，去年增長 12%(195 億美元)，亞馬遜的資深副總裁 Jay Carney 也明確指出，跟亞馬遜合作對郵局是有利的，而且每年都會重新審視合約。

美國郵局不是亞馬遜唯一的物流夥伴，它同時與 Fedex 與 UPS 合作，也有自己的飛機運送系統，所以美國郵局跟亞馬遜鬧翻，對公司來說並沒有益處，可能只會導致公司失去穩定的業務來源。

壟斷市場

根據 eMarketer 的數據，在 2017 年，亞馬遜在電商市場市占率為約 44％，僅占美國零售總額的 4％。而亞馬遜的雲端服務 AWS 占市場約 35% 至 40%，但後面有微軟、谷歌 IBM、騰訊、阿里巴巴等公司緊追著。

因此，川普認為亞馬遜壟斷市場是不實指控，該公司在相關領域市占率的確很高，但同時這些行業也充滿競爭。

亞馬遜帶來的好處

美國有超過 2000 個政府部門正在使用亞馬遜的雲端服務，當中包含中情局，這代表著亞馬遜在此領域表現出色，川普與亞馬遜失和，對美國政府沒有好處。

此外，根據 Statista 的數據，亞馬遜雇用的員工超過 56 萬人，並在 2017 年花費 161 億美元於研發，這比全球其他的公司都還多，比谷歌高出 22 億美元。

而亞馬遜上周發布的報告指出，有超過 14 萬家中小型企業透過使用亞馬遜電子商務網站服務，創造超過 10 萬美元的銷售額，川普若對亞馬遜進行任何方式的行動，影響的將不只該公司。