【港股午評】半日勁升逾300點 醫藥股還值得追？

在一個月拆息上揚的早上，大市彈升逾300點，令人意外非常。難道投資者不擔心息口上揚對資產市場帶來負面影響？或是投資者認為拆息高企的情況下，香港仍然處於負利率時代，所以無需要擔心息口上揚對股市及樓市的影響？相信香港投資者較少考慮得這麼細緻。今日大市得以上揚，相信投資者認為市況已漸趨穩定有關。至於午後大市升勢會否擴大？相信只要A股保持升勢，大市升幅擴大至400點絕非稀奇事。

恆生指數中午收市報30578點，升324點；國企指數中午收市報12222點，升222點，成交額為541.79億元。

今日投資者將焦點在內銀及內險股，其中三大內銀已合共為大市進賬110點。內銀股向為散戶鍾情的股份，是否反映出後市走勢終於喘定？從目前走勢而言仍難言後市走向穩定，反而要小心投資者在市況較淡靜的情況下推高大市後，才是真正的大市表現。

內險股亦為投資者關注對象，其中中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股受惠於旗下平安好醫生(01833-HK)招股表現理想帶動，今早升1.7%。據市場消息指出平安好醫生目前孖展認朋額已約1000億元，表現屬相當理想，預料在未來數日，若平安好醫生公開公開認購反應持續升溫，平保H股可以看高一線。

醫藥股及教育股今日再有升幅。雖然日前指出相關股份可以吸納並博反彈，但是目前有關股份已見升幅，吸引力自然下降，又要再次等待機會。俄鋁(00486-HK)今早勁升逾3成，當然與美國政府有機會放寬對俄鋁的制裁有關，惟小心有投資者在高位先行撤退。

2018年4月24日中午12時56分

文﹕張偉倫

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