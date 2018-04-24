搶IIoT起爆商機 研華海外JV轉趨積極 年底前還有2-3個合作案

迎接工業物聯網 (IIoT) 起爆年，研華 (2395) 擴大海外佈局的動作轉趨積極，近期連續透過入股與合資企業 (Joint Venture) 的方式與海外合作夥伴策略聯盟。研華透露，今年底前，還會有 2-3 家海外小型投資案發生，以拓展海外 IIoT 市場。研華董事長劉克振年初釋出今年可望是物聯網起爆年，3-5 年內贏家就會出現的訊息，因此研華積極佈局相關軟硬體與通路實力，而 JV 是一個重要的方式，今年光是 3 月以來，研華就連續公告幾項策略合作案，動作明顯轉趨積極，其中，以通路合作為大宗，包括上月宣布入股土耳其 Alitek 共 25% 股權，以及本月與越南系統整合夥伴合資越南分公司。



研華指出，所合作的通路夥伴都是當地合作已經數年的業者，彼此熟悉，透過入股或 JV 的方式，由地頭蛇帶領，逐漸熟悉當地市場運作，不排除後續增加持股比例。事實上，包括泰國與東歐的幾個 JV 案例，數年之後研華都全資持股，充份掌控當地市場的運作。



研華透露，到今年底前，該公司還會有 2-3 個海外投資會發生，擴大全球市場的佈局腳步不會停歇。而除了通路合作之外，研華在技術整合也有動作，上月入股和碩 (4938) 旗下的無線通訊模組廠商海華(3694)18%，包括私募股 1750 萬股與市場買進的 968.1 萬股。



而日前研華也宣布斥資 11.03 億日圓、約台幣逾 3 億元，取得日系統整合商 Nippon RAD Inc. 共 19% 股權，希望與 Nippon RAD 在日本工業物聯網以及設備智能化等領域進一步合作。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』