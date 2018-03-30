研華斥3億元入股日系統整合商 拚工業物聯網市占率提升

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今(30)召開董事會，通過認購日本 IoT 系統整合公司 Nippon RAD(4736-JP)普通股 100.4 萬股，相當於 Nippon RAD 19% 股權，每股認購價格為 1098 日圓，總認購金額為 11.03 億日圓，約新台幣 3 億元，研華董事長劉克振指出，藉此布局，將擴大研華日本工業物聯網的成長與市占率。

研華表示，藉本次入股，Nippon RAD 將正式成為研華日本市場物聯網系統整合夥伴廠商 (IoT System Integrator Co-Creation)。Nippon RAD 總部位於東京，員工人數約 300 人，於大阪、名古屋與福岡均有辦公室，是日本當地具歷史及規模的系統整合商 (SI)。

研華指出，藉本次策略聯盟，與 Nippon RAD 將在工業物聯網及設備智能化等領域，形成平台供應商與系統整合商上下游共創 (Co-Creation) 模式，研華除支持 Nippon RAD 技術與產品，也將與其共同行銷。

Nippon RAD 將成為研華日本在地的 WISE-PaaS 發展中心，並採用研華物聯網雲平台 (WISE-PaaS) 與整合型解決方案，應用在工業務聯網相關專案與場域，尤其是智慧工廠及工業 4.0 應用等。

研華董事長劉克振表示，日本是研華發展物聯網的戰略市場，除當地成熟先進製造市場，物聯網其他相關發展機會也巨大，Nippon RAD 是少數集成商中，有決心從傳統 IT 解決方案轉型至物聯網解決方案之合作夥伴。

Nippon RAD 創辦人暨董事長大塚隆一表示，與研華合作後，Nippon RAD 在短時間內達成許多具指標性的物聯網專案，Nippon RAD 將持續專注日本工業物聯網領域，藉與研華共創策略聯盟，未來數年將有爆發性的成長。