系統電擬出清融程電持股 研華是否接手、明年進入董事會受矚目

融程電 (3416) 大股東系統電 (5309)3 月底董事會通過將在年底前出清共 6787 張的融程電持股。因該股市場上交易量極低，此籌碼流向備受關注，而去年入股融程電 16.62% 的 IPC 龍頭研華(2395)，是否可能趁機接手提高持股，值得追蹤。融程電股價在系統電做出上述出清持股的公告之後出現盤跌走勢，週二(3 日) 盤中下跌 0.45 元或 0.92%，來到 48.3 元。不過，融程電前董事長李益仁同時亦為系統電董事長，去年李益仁升任融程電榮譽董事長，退居二線，由原總經理呂谷清升任董座，並引進研華成為策略聯盟對象之後，雙方漸行漸遠，被認為是這次系統電出清融程電持股的導火線。



資料顯示，系統電持股融程電 6787 張，比例共 11%，市值約 3.3 億元，這次決議出清的理由在於活絡營運資金。系統電甫公告的去年財報中，稅後持續虧損 2.55 億元，每股虧損 1.2 元，其本業已連續七年虧損，每股淨值到去年底為 7.38 元，現金與約當現金逾 5 億元。



而去年才入股融程電的研華，曾對外表示不排除提升持股，以進一步深化雙方的策略聯盟關係，至於增加持股的比例，一般認為 20% 以上的可能性非常高，同時在明年度融程電改選董監事時，至少取得一席董事席次。業界人士分析，研華與融程電的策略聯盟如要真正發揮實質效益，最佳方案是能取得融程電實質控制權並可認列合併營收，如此雙方不但能在採購、製造端相互配合，在業績的掌握上，融程電也能夠真正獲得研華的灌頂。



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