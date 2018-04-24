【異動股】高鐵板塊盤中直線拉升 飛鹿股份(300665-CN)等股漲停

早盤，高鐵板塊盤中拉升。截至發稿，飛鹿股份(300665-CN)直線漲停報27.2元，中鐵工業(600528-CN)漲停報11.31元，南京聚隆(300644-CN)漲8.25%報46.3元，東方雨虹(002271-CN)漲6.15%報39.5元，祥和實業(603500-CN)漲5.08%報22.75元，世紀瑞爾(300150-CN)漲4.55%報6.2元，晉西車軸(600495-CN)、高盟新材(300200-CN)、晉億實業(601002-CN)等漲近4%，中國鐵建(601186-CN)漲2.49%報9.9元。

從中國鐵路總公司獲悉，智能京張高鐵工程建設穩步推進，相關技術研發應用取得階段成果，集中介紹京張高鐵智能化的《樹起中國高鐵新标杆》專題片和作為智能京張高鐵重要配套設備的智能動車組衆創設計結果，于23日在中國鐵道科學研究院集團有限公司公布。

中國鐵路總公司有關部門負責人介紹，建設智能京張高鐵項目是中國高鐵從世界先進水平向世界領先水平邁進的标志性工程。為建設好智能京張高鐵，鐵路部門采用雲計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能、BIM等先進技術，精心設計、精心組織和精心施工，着力建設精品工程，突破智能建造、智能裝備和智能運營關鍵技術，全面提升鐵路安全生産、經營管理、客運服務的現代化水平。

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