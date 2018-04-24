渣打銀行：日元還會再弱 2%通膨目標難以達成

日本央行總裁黑田東彥重申超寬鬆的政策不變，讓日元連日走低。有分析師認為，在當前全球經濟成長良好的環境下，日元還會進一步走弱。

據《CNBC》報導，渣打銀行全球宏觀策略和外匯研究部門負責人 Eric Robertsen 表示，就算美元疲軟，他們也認為日元不會走強，此外，到 2019 年，日本也不太可能達到 2% 的通膨目標。

Robertsen 說，受惠於全球增長良好，區域增長良好，日本會有很好的經濟成長，但還是會缺乏通膨，目前扣除食品及能源價格，日本的通膨依然低於 1%。

Robertsen 解釋，隨著經濟成長，金融市場穩定，在這種情況下，日元通常吸引不到投資。但是，如果地緣政治憂慮加大，或股市持續疲軟，做為重要的避險資產，日元可能受益。

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日本央行總裁黑田上周末強調，為了達到 2% 的通膨目標，日本需要延續「強力的」寬鬆政策一段時間，他認為，日本有機會在 2019 財年達標。

Robertsen 認為，日元另一種稍微走強的情況，會發生在安倍晉三因醜聞以致支持率大跌的時候。他表示，安倍上任以來一直力推經濟成長，方法是透過貨幣寬鬆和財政刺激，也得到黑田的支持。如果出現最壞的情況，有可能讓日元稍微回升。