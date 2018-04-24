掃到川普醜聞：Fox電台主播26億房產投資有秘訣

美國總統川普與脫衣舞娘 Stormy Daniels （真名 Stephanie Clifford）的法庭控訴越演越烈，而川普律師麥可科恩 Michael Cohen 在法庭上被逼透露客戶姓名，提道著名 Fox 電視台 (FOXA-US) 主播肖恩漢尼提 Sean Hannity，引發外界關注科恩提供 Hannity 的法律服務。

電台年薪為 3600 萬美元的 Hannity 向科恩索取的法律咨詢大部分環繞在房地產上，他提道，「我討厭股市，我更喜歡房地產，麥可科恩懂房地產」。

《衛報》報導，Hannity 擁有 20 多間空殼公司，在近 10 年內砸下約 9000 萬美元購買美國 877 棟房產。標的物眾多，包含高檔豪宅至低收入戶租屋不等。最貴的幾筆房產為美國貧困區域的公寓大樓，要價 2270 萬美元，其單人房租金約每月 735 美元，兩房租金約每月 1065 美元。

據了解，56 歲的 Hannity 絕大部分房產是在 2013 年購入，而大部分也都是法拍屋。其中，部份資產是由美國政府的房產開發局 （Housing and Urban Development，HUD）所資助。

喬治亞州購買房產的資金，有在 HUD 政府單位幫助下獲得的 1790 萬美元抵押貸款，最近又增加了 500 萬美元政府融資。