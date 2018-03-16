〈百貨拚淡季業績〉消費習慣改變 網購淡季不淡 3大業者Q1業績衝高可期

過完農曆年至母親節檔期前屬零售業傳統淡季，不過，不同於實體百貨業者已陸續要進行母親節檔期前哨戰來拉抬一波買氣，網購平台業績在淡季期間業績還是強強滾，隨著網購民生用品和行動購物成趨勢，多數業者包括富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 和創業家 (8477-TW) 前 2 月業績皆創同期新高，第 1 季淡季不淡仍相當樂觀。

富邦媒 2 月營收是連續 4 個月超過 30 億元，維持高水準表現，累計今年前 2 個月合併營收 69.4 億元，年增 36.6%。

富邦媒表示，3 月為衝刺第 1 季業績強打「超級會員月」和「38 女王節」等活動，加上換季和春季新品上市採買需求增，對於第 1 季整體營運看法樂觀。

而網家也不落人後，前 2 月合併營收 55.22 億元，年增 19.03%，網家指出，春節期間行動端業績較去年同期大增超過 50%，是未來成長的重要引擎。

因此，網家將行動端服務列為今年重點工作項目，將因應時節快速更新各款消費者使用介面，並提供限量專屬行動優惠折扣，樂觀看待在行動端快速的成長下，可挹注營收再創新高。

創業家 2 月營收 4.06 億元，年增幅高達 76.67%，並推升前 2 月營收年增近 60% 至 8.6 億元，業者同樣樂觀看待營運將挑戰新里程碑。

創業家說明，近來民生商品類別上大幅侵蝕實體零售的消費，主要是行動端大幅改變了消費習慣，在此趨勢下，第 1 季除了將在民生消費品上持續加重促銷，已積極拓展大型家居、車用等品類，為淡季持續注入活水。