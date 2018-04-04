〈Q2產業景氣展望〉百貨業除母親節檔期 還可留意初夏旺季商機

進入第二季後，零售業者正摩拳擦掌迎接上半年最大檔期母親節，除連鎖百貨量販業者遠百 (2903-TW)，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 等大型網購平台也將跟進母親節檔期推一系列活動衝刺業績，此外還可留意超商雙雄統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) ，隨著氣候進入初夏旺季，飲料、冰品商機需求看俏。

另外百貨高價股凱羿 - KY(2939-TW) 更有新品將推出並打入中國市場，各家營運表現看旺。

近日氣溫逐漸攀升，冰飲品需求也跟著轉強，統一超表示，7-ELEVEN 看準此商機，趕在炎夏來臨前透過國際採購引進日韓冰品；全家則指出，已投入行銷資源正陸續引進春夏新品，今年更首度導入兒童節送禮，準備搶攻酷夏商機。

兩大超商除受惠氣溫攀升帶動的需求，也陸續展開母親節預購，統一超 7-ELEVEN 母親節預購自 2 月底開跑至今 1 個月，業績已較去年同期成長 10%，在高比較基期下，買氣仍熱絡。

兩大超商業者也表示，鮮食商品陸續換季，加上清明連假出遊消費需求、母親節大檔，加上夏季旺季腳步逐漸靠近，樂觀看待業績穩定成長。

電子商務上，富邦媒旗下 momo 持續深化與品牌的合作，針對零售上半年最大檔期母親節將結合眾多原廠品牌，推出新品與獨家組合商品，強化通路競爭力。富邦媒更將推母親節形象影片，並舉辦直播晚會，有助業績表現。

凱羿去年獲利創新高後，日前客戶訂單遞延出貨效應已在 2 月顯現，業績表現逐漸進入佳境，展望第 2 季，凱羿表示，在歐美熱銷的鍋具自有品牌 CopperChef 將擴大產品線推功能性新品，也將再推鍋具改款，同時還有桌上型涼風扇、填充式油漆滾筒刷具及電器等新品上市。

另一方面，凱羿表示雖深耕歐美電視購物、Amazon 網購，看準亞洲龐大消費市場，正規畫進入中國電商市場，後續不排除進入東南亞和南韓，成長也值得期待。