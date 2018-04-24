嘉里物流(00636-HK)出售泰國快遞服務業務部份股權

嘉里物流(00636-HK)公布，賣方以59億泰銖(約14.75億港元)出售公司間接非全資附屬公司Kerry Express(Thailand)Limited已發行股本的23%，包括KLN Logistics(Thailand) Limited的17%以及Gather Excellence Limited及Siam Chao Phraya Express Limited的餘下6%。

賣方為共同持有Kerry Express(Thailand)Limited100%全部已發行股本的實體，即KLN Logistics(Thailand)Limited持有80%(被視為公司附屬公司)、GatherExcellence Limited及 Siam Chao Phraya Express Limited持有20%(目標公司的餘下股東)。

Kerry Express(Thailand)Limited主要業務為在泰國進行國內快遞服務。出售之原因是有鑑於物流業及快遞業務的商業環境挑戰日益增加，董事認為交易為引入強大戰略夥伴的戰略舉措，透過將目標公司轉型成泰國的獨特快遞模式以提升其競爭力。

由於出售事項並未造成目標公司控制權之變動，故出售事項將不會產生任何盈利或虧損。然而，預期出售事項所得款項將改善集團之財務狀況，並將用作集團之額外營運資金。於交割後，目標公司將仍為公司間接非全資附屬公司。

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