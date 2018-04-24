【大慶證券】投顧盤前－美元指數創高台股短線修正 盤面強者恆強



◆盤勢分析

美股早盤在中美貿易戰緊張減緩的情況下開高，但受到美國十年期公債殖利率持續走揚，盤中更一度超越 3% 關卡，美元指數也同步創下三個月新高，壓抑美股上漲幅度，所幸市場對本周即將公佈的企業財報依舊樂觀看待，支撐道瓊指數守穩月線，但費半指數在科技股續弱下再破前低，表現相對疲弱，在市場聚焦通膨升溫的擔憂下，研判美股短線將面臨一波修正，聚焦企業財報與公債殖利率的交互影響。

美股四大指數再度連袂收低，主要原因就在於蘋果以及科技股走弱所致，早盤也進而影響到昨日亞股表現，此外，在美元短線轉強的影響下，亞幣也普遍出現貶值的走勢，以台幣來說，昨日延續上周五貶值的態勢，並且整體幅度擴大，短線已經來到 29.5 兌一美元的關卡，代表外資有持續撤出台股的跡象，因此，在目前外資有開始撤離亞股的狀況來看，必須小心亞股短線相對弱勢的走勢。

繼上周五跳空跌破半年線後，台股昨日再度開低，短線有回探年線的可能，主要原因就在於外資於期、現貨持續偏空，外資昨日減碼期貨多單 1030 口，現貨也賣超 123 億元，由於外資近期賣超，短線將讓大盤陷入整理走勢，大型電子權值股如台積電、鴻海、大立光等將首當其衝，指數下檔先觀察 10500 點，在外資賣超的壓力下一旦跌破，台股整理的時間恐將拉長。以盤面來看，雖然外資賣超導致蘋果供應鏈以及消費性電子股走弱，不過生技、風力發電、被動元件以及矽晶圓族群等相對抗跌，上述族群除生技、風力發電以題材、政策為導向外，被動元件以及矽晶圓是目前多頭業績股的最後希望，如果被動元件以及矽晶圓也同步開始轉弱，就代表多方棄守，對於中小型股將帶來較大的衝擊，而生技、風力發電短線人氣匯聚，在題材未消失前，研判短線輪動態勢將延續，操作上僅需留意過熱的現象是否出現即可，由於目前盤面多空雜陳，加上外資偏空，因此操作上宜先避開外資賣超的族群，以內資青睞且基本面具展望的標的為主。

