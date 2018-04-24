台股盤前─台積電淪為外資提款機後 一切以蘋概股為重點

在台積電 (2330-TW) 上周法說會報憂之後，外資自台股持續撤出資金，同時，權值股的台積電也淪為外資的提款機，兩個交易日以來，外資賣超台積電股票近 1.15 萬張，在台積電的下跌之下，台股指數也難抬頭而跌破半年線，證券分析師張陳浩指出，目前蘋概股仍為市場焦點所在。

事實上，美國蘋果因手機產品銷售狀況不佳，屢遭外資看衰其獲利及銷售表現，在今晨收盤的美國股市仍在下跌，蘋果股票收盤下跌 0.58 美元或 0.35%，收盤報 165.14 美元，半導體類股指數仍重挫 1.33%。

而整體美股收盤指數來看，道瓊工業平均指數收低 14.25 點或 0.06% 至 24448.69。Nasdaq 指數收低 17.52 點或 0.25% 至 7128.60。S&P 500 指數收高 0.15 點或 0.01% 至 2670.29。費城半導體指數收低 16.85 點或 1.33% 至 1253.98。

在台北股市方面，昨日集中市場加權股價指數收黑，終場指數報 10697.13 點，下跌 82.25 點或 0.76%，市場成交值 1357.66 億元，其中，台積電股價以 226.5 元作收，並跌破年線。張陳浩並指出，目前蘋果概念仍為弱勢表現，甚至遭摜殺族群擴大到 3D 感測相關的穩懋、同欣電等，目前對於台股大盤距離年線 10557 點仍遠，市場也期待大盤能儘速止跌，但一切以蘋果概念相關個股為觀察重點。

昨日的市場重要訊息方面，大立光 (3008-TW) 董事會決議擬對去年盈餘每股配發現金股利 72.5 元，創該公司每股股利配發新紀錄，一旦此案獲 6 月 12 日股東會通過，將配發出高達 97.25 億元現金給股東。