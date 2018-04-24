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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月23日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2888   新光金                  8409     27838    00632R 元大台灣50反1         -32370         0  
2371   大同                    6272      9737    2330   台積電                -11334    -47712  
2883   開發金                  5730     16418    3481   群創                   -7463    -22933  
2323   中環                    1459      4149    2409   友達                   -6242    -10787  
2834   臺企銀                  1285     21019    2891   中信金                 -2770      -200  
0056   元大高股息              1261      2205    2317   鴻海                   -2471    -57617  
1609   大亞                     998       277    00683L 元大美元指數正2        -2232         0  
2892   第一金                   998      6361    00677U 富邦VIX                -2170         0  
1909   榮成                     927      2966    6116   彩晶                   -2149    -25672  
00631L 元大台灣50正2            919         0    2884   玉山金                 -2069      -450  
2856   元富證                   870      1680    2345   智邦                   -1877     -4150  
2408   南亞科                   851        74    5880   合庫金                 -1392    -15658  
2375   智寶                     822       103    2344   華邦電                 -1326    -16647  
2337   旺宏                     780      2949    1303   南亞                   -1179     -3783  
3037   欣興                     777     -2767    2027   大成鋼                 -1120     -1922  
1102   亞泥                     659      2305    00655L 國泰中國A50正2         -1078         0  
1314   中石化                   642      1343    00676R 富邦臺灣加權反1         -981         0  
2880   華南金                   618      4162    2353   宏碁                    -965     -2630  
2881B  富邦金乙特               554         0    9904   寶成                    -863     -3868  
2492   華新科                   524      2308    2610   華航                    -861     -8106  
00643  群益深証中小             491      4803    3514   昱晶                    -852     -1939  
1513   中興電                   488       209    2382   廣達                    -838    -18589  
3708   上緯投控                 472        89    1216   統一                    -832      2850  
2448   晶電                     465     -7682    1326   台化                    -793     -4123  
2481   強茂                     465      1471    2031   新光鋼                  -755     -2373  
0050   元大台灣50               448     -2569    2002   中鋼                    -727     -9709  
3673   TPK-KY                   437     -1575    00633L 富邦上証正2             -719         0  
1608   華榮                     416     -1419    00691R 兆豐藍籌30反1           -712         0  
1310   台苯                     407      1047    4306   炎洲                    -663     -1733  
00675L 富邦臺灣加權正2          404         0    2881   富邦金                  -608      -477  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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