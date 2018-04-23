【港股解碼】中國太平控股（HK00966）再次榮獲“港股100強”

4月19日，太平控股（HK00966）繼榮獲2016年“港股100強”後，憑藉優異的表現再獲2017“港股100強”榜單，榮膺“卓越保險行業獎”。活動由港股百強研究中心主辦、財華社承辦，中國太平保險集團旗下中國太平人壽保險（香港）有限公司執行董事兼行政總裁王鑫先生出席。

太平控股（HK00966）再次榮獲2017年“港股100強”

綜合實力顯著提升

中國太平于1929年創立于上海，其品牌曆史可以追溯至當年創立的太平水火保險公司，現今已成爲中國保險業經營曆史最爲悠久的民族品牌之一。太平控股于2000年6月29日在港上市，曆史悠久，並煥發勃勃生機。如今已成爲四大國有金融保險集團之一的中國太平，險種齊全，客戶遍布世界各地，其業務範圍涵蓋壽險、財險、養老保險、再保險、再保險經紀及保險代理、互聯網保險、資産管理、證券經紀、金融租賃、不動産投資、養老産業投資等領域，爲客戶提供一站式綜合金融保險服務。

2017年，中國太平實現總保費收入1787億港元，同比增長19.7%；股東應占溢利61.36億港元，同比增長27%；總資産和管理資産規模達 6665 億港元和 11256 億港元，分別增長 30.9%和 34.0%。細分至各項業務板塊，人壽保險、養老及團體保險、再保險、資産管理等業務遍地開花。

中國太平境外保費規模持續增長，産險業務原保費收入32.32億港元，太平香港、太平澳門持續保持市場領先地位。太平香港稅後盈利和市場占有率同步提升，穩居香港一般保險市場前三位；太平再保險連續多年在香港一般再保市場行業排名第一；太平人壽香港開業僅兩年，就已跻身壽險市場標准保費前十名，資産規模突破百億港元；太平金控管理資産規模突破千億港元；太平英國首次獲得惠譽國際A-評級；太平新加坡強化盈利險種市場地位，保險保函業務居市場首位；太平印度尼西亞積極服務中資企業、開拓當地市場，持續保持承保盈利。

精品戰略成效卓著

2015年，中國太平開啓打造“最具特色和潛力的精品保險公司”新征程。三年來，中國太平保持精品戰略定力，市場價值和品牌價值大幅提升，綜合實力顯著增強。集團總保費、總資産、管理資産年均增速分別爲17%、14.5%、20.2%，超行業平均水平。

三年來，中國太平成功收購公募基金公司，太平再保險（中國）拿下境內第二張中資再保牌照，太平科技獲批開業，成爲國內首家科技保險公司，集團保險牌照已基本齊全，投資平台體系搭建完成。此外，中國太平牢牢守住風險底線，始終將風險防控作爲集團持續健康發展的主題，在實踐中不斷創新風險防控機制，在經營中不斷提升風險防控水平，防範和化解風險能力顯著增強。

2017年，中國太平再次入選世界品牌500強；再次入選BrandZ最具價值中國品牌100強；再次入選Brand Finance“2017年全球最具價值保險品牌100強”。在“亞洲品牌500強排行榜”評選中，中國太平品牌價值首次突破人民幣千億元。截至2017年末，中國太平共與慕尼黑再保險等84家大客戶建立戰略合作關系，總對總戰略合作已成爲中國太平業務增長的新引擎。

2017年，中國太平圍繞國家戰略，在供給側結構性改革、“一帶一路”、國家區域發展戰略、養老健康布局、軍民融合等另類投資領域積極探索，取得較好收益回報與社會效應。談及未來發展，中國太平董事長王濱在業績會上直言：“集團未來會繼續堅持穩中求進、新發展理念及高質量發展要求，做強保險和投資主業，以及努力服務供給側結構改革等，冀爲股東創造更大價值。”



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