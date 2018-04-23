【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

同致

加權日 kd 死亡交叉，行情回檔很正常！

【生技】【被動元件】續強，【比特幣】可列入觀察！

【盤勢分析】

美股週五續跌，留意 120MA 的扣抵值，若跌破扣抵區域，半年線就會下彎形成壓力，首先觀察費城半導體！而台積電的法說，及中國中興通訊的效應，對於全球股市，及台股有何影響？

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

加權日 KD 死亡交叉，指數再跌 82.25 點！持續積極調整持股！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數持續震盪走低，強勢股有【生技】【被動元件】，【比特幣】【矽晶圓及磊晶圓】可列入觀察！

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，外資連翻倒貨，大立光、鴻海、台積電相繼不敵賣壓，要小心多殺多格局！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (平盤收 508)，5483 中美晶 (-5 收 128)，6182 合晶 (+0.1 收 48.8 元)、3532 台勝科 (+0.5)，3707 漢磊 (-0.1)、3016 嘉晶 (-0.35)，今日部分個股股價表現相對抗跌，可留意突破點或是量縮不跌的進場時機！

◎【被動元件】有夠強：2327 國巨 (+62 元漲停板)、2492 華新科 (3 月份賺 1.39 元股價漲停板)、2456 奇力新 (+1)、3068 美磊、6173 信昌電 (+0.9)、3026 禾伸堂 (+7.5)、3624 光頡、5317 凱美 (+5.7 漲停板)、2375 智寶 (+4.6 漲停板)、6127 九豪 (+0.55)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦 (+2.25)、6175 立敦 (+1.3)、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅 (+3.8)、5255 美桀 (+2.8)，此族群整體走勢有點狂！

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯、4721 美琪瑪、4739 康普，1536 和大、2231 為升、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗持續留意 TESLA 的走勢

◎ PCB 及相關族群：2367 耀華 (-1.2)、2313 華通 (-1.1)、6191 精成科、6141 柏承 (漲多個股，盤中跌停)、3354 律勝、6153 嘉聯益 (-1.05)、3645 達邁、4939 亞電、5480 統盟、5469 瀚宇博、6269 台郡 (-4.4)，留意法人進出！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：3661 世芯、3228 金麗科、3035 智原，3443 創意、5386 青雲 2425 承啟 2465 麗臺 2376 技嘉，留意比特幣走勢