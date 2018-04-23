【運達投顧】外資完全避險指數危機加重

美股昨天受台積電法說成績不理想並點出未來智慧型手機需求疲弱，結果手機概念族群全面下跌，這也使得今天台股跌勢未止，面對後勢的發展有指數的觀念也有資金避風港的效應，重點分析如下：

1. 之前我們針對幾個關鍵點分析台股後勢的強弱：(1) 蘋果股價：週五蘋果大跌逾 4% 股價已經明顯出現破線做頭走弱跡象明顯，當蘋果走勢偏弱相關的個股尤其台廠很多都接蘋果的單子，市場傳言 Iphone X 有停產的風險，不管是否停產只要是減產相信退台廠相關概念股基本面的衰退造成股價的下跌會有更大的壓力，而蘋概股也是佔權值的股票也是法人的重要持股，當法人針對蘋概股站在賣方，相信對指數只有跌不會有漲的機會。(2) 美元匯率問題：美元今天上漲來到 90.4 已經接近區間盤局的上緣，上週我們指出美元來到下緣後上漲的機率大，因此當美元今天上漲也造成新台幣貶值再創新低，可見外資匯損的壓力加大，外資持續站在賣方應該是可以預期的。(3) 外資期貨倉位：外資上週五期貨多單大減了 1.9 萬口來到 3.1 萬口，而選擇權空單來到 18 萬口，上週我們說明當外資選擇權的倉位是期貨的 4 倍以上時就代表外資已經達到完全避險的空方動作且也正在積極避險券空中，依照過去歷史來看去年 11 月當時外資也是選擇權空單大於期貨的 4 倍以上，造成指數從 10870 點下跌到 10418 點，所以台股這裡會有修正的空間跟壓力。(4) 油價：仍居高不墜會造成原物料成本上揚，美國就有升息的壓力美元走勢愈小不易。

2. 就技術面來看，當外資積極避險台灣 50 不只跌破半年線今天也打到年線的關卡，影響到指數今天正式跌破半年線，可見台股有回測年線 10581 點的壓力，尤其技術面上週說明當指數破半年線就造成月線跌破季線死亡交叉空方趨勢浮現，因此要提防台股會有快速下跌的壓力。

3. 就台股結構來看，一直以來我們都提示高檔做頭股要避開，由於美國電子股受台積電影響已經造成重量級個股都出現下跌，如：蘋果大跌 4%、特斯拉大跌 3.2%、亞馬遜跌 1.8%、IBM 又跌 1.9% 破底、英特爾跌 1.3%、美光跌 1.5%、高通跌 2.1% 破底，可見相關個股的危機還在加重，所以高檔位階股如：智邦上銀亞光全新穩懋聯亞達邁京鼎貿聯康普中美晶台郡可承大中嘉澤宣德譜瑞… 等，這都是我們一直提示要避開的方向。

4. 資金移轉的方向很清楚看到在生技股，從上週就開始出現輪動今天生技股指數再創波段新高，可見不需大量且籌碼穩定又在低檔者會有資金的避風港，目前生技股在中裕的帶領下指數續強，接下來要注意的是輪動的順序，上週起漲多修正股開始出現買盤，如：達爾膚亞獅康泰福… 等，本週起低檔生技股的輪動才是生技續航的關鍵，所以還在低檔的生技股如：基亞承業醫盛弘訊映… 等，可留意出量的攻擊訊號。

※運達投顧 蕭春源分析師

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