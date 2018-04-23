歐元區4月製造業PMI初值回落 創14個月新低

周一（23 日）下午，歐元區、德國和法國陸續公布 4 月 PMI 初值。

歐元區製造業 PMI 較前值下降，低於預期，創 14 個月新低。歐元區 4 月製造業 PMI 初值為 56，低於預期值 56.1 和前值 56.6。不過，歐元區 4 月服務業 PMI 初值為 55，高於預期值 54.6 和前值 54.9；歐元區 4 月綜合 PMI 初值為 55.2，高於預期值 54.8，和前值持平。

歐盟發動機德國 4 月製造業 PMI 初值為 58.1，高於預期值 57.5，略低於前值 58.2；德國 4 月服務業 PMI 初值為 54.1，高於預期值 53.7 和前值 53.9。德國 4 月綜合 PMI 初值 55.3，高於預期值 54.8 和前值 55.1。

IHS MARKit 首席經濟學家 Phil Smith 認為，德國 4 月製造業數據高於預期，得益於私營部門的增長，扭轉了二月和三月的下降勢頭，也預示着第第二季經濟向好；不過，新增訂單增速放緩也引發市場擔憂，商業信心度在 2017 年的高位上進一步下滑。

歐盟另一大經濟體法國，4 月製造業 PMI 初值為 53.4，低於預期值 53.5 和前值 53.7；不過，法國 4 月服務業 PMI 初值為 57.4，高於預期值 56.5 和前值 56.9；法國 4 月綜合 PMI 初值 56.9，預期 55.9，前值 56.3。

針對法國經濟，IHS Markit 分析稱，罷工將在未來幾個月繼續拉低法國經濟增速；此外，受到歐元走強的影響，法國出口也受到衝擊；隨著公司的樂觀情緒降到去年以來的最低點，看起來法國經濟將可能進一步放緩。

歐元兩個最大的經濟體德國和法國 4 月服務業 PMI 初值，雙雙高於前值和預期，給了市場一絲暖意。英國金融時報稱，這兩個數字都超過了分析師的預期，並表明歐元區經濟在 2018 年第二季開始大幅改善。

不過，德法 4 月製造業 PMI 都不及前值。其中，德國 4 月 PMI 下滑 0.1 點至 58.1，創 9 個月來新低。法國 4 月製造業 PMI 從 3 月的 53.7 降至 53.4，為 13 個月新低。

『新聞來源／華爾街見聞』