熱門股—蘋果iPhone全面導入3D感測 穩懋獲利挑戰1個股本

砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 去年 3D 感測元件 VCSEL 受惠於蘋果 (AAPL-US)iPhone X 導入，推升其營運逐季成長，儘管一度傳出 iPhone X 銷量不佳，加上 LED 廠晶電 (2448-TW) 也將搶入 VCSEL 產品，不過蘋果將擴大 VCSEL 應用，加上穩懋客戶 Lumentum 也因為併購成為 3D 感測的市場領導者，將有利於穩懋今年營運，全年獲利可望超過 1 個股本。

穩懋表示，因為季節性因素，加上去年第 4 季表現不錯墊高基期，今年第 1 季營收如果以美元計價，將呈現季減 15-19%，至於毛利率部分，穩懋表示，第 1 季手機進入淡季，加上也進行歲修，預估毛利率要超過去年第 4 季也是有難度。不過法人預估，第 1 季將是穩懋今年淡季，接下來營運將逐季走揚。

穩懋表示，3D 感測爆炸成長，去年是第一年，未來會有越來越多應用，包括臉部辨識、手勢辨識、AR 及 VR 等等。

穩懋接下來成長有 2 個引擎，包括 5G 無線通信及光電元件，其中 5G 還可分低頻 (Sub-6Ghz) 與高頻 (mmWave) ，光電元件則有 3D 感測跟光通訊。

如果投資人看好穩懋後續營運表現，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如穩懋元富 76 購 02(733905-TW)、穩懋麥證 78 購 01(734808-TW)、穩懋凱基 78 購 03(733842-TW) 等。