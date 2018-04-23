宗慶后曝猛料：施一公請辭清華副校長是還不起房貸

週末，去聽了一個2018全球CEO發展大會，娃哈哈集團董事長宗慶後曝了一個猛料。

西湖大學校長施一公之所以請辭清華大學副校長，主要還是因為收入太少。就是這位學科領軍人物，清華大學每年給48萬年薪。但是施一公有兩個小孩，都在上學，一年要花60萬，施一公自己還在北京貸款買房，需要還房貸，小孩上學費用，加上家庭日常開銷，清華這點薪水遠遠不能解決生活所需，房貸都到了還不起的地步。所以他來到了西湖大學。

西湖大學到底給多少錢，宗慶後沒有透露。不過作為一所特批的民辦大學，肯定是不缺錢的。很多國內商界大佬都紛紛認捐，像萬達王健林、騰訊馬化騰、龍湖地產吳亞軍、高瓴資本張磊、北極光風投創始人鄧鋒、海康威視龔虹嘉、香港嘉裡集團的郭氏基金會等，都給西湖大學捐款不少。光敦和基金會就支助3億元人民幣。另外，杭州市政府還給西湖大學籌建的四位學科帶頭人每個項目提供1億的扶持資金，支配權全在這幾個學科帶頭人。

來源: 騰訊新聞自媒體

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