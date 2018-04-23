歐股盤前─市場關注企業財報、地緣政治 指數期貨走揚

除企業財報、經濟數據表現外，美中貿易爭端、南北韓峰會，也將成為本週市場關注焦點；週一 (23 日) 歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週一下午 2 點 27 分，Bloomberg 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.14%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.16%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.51%。

根據 CNBC 報導，稍早，瑞士銀行 (UBS) 公布首季營收，表現優於預期，獲利成長 19%；飛利浦也發布了首季財報，銷售額達 39 億歐元。

包括奧地利微電子 (AMS)、米其林 (Michelin)，以及電信業者 Tele2，都將於週一公布營收。

經濟數據方面，法國、德國、歐元區，都將發布 PMI 指數。

美中貿易爭端不斷，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前透露，有意訪問中國，針對貿易問題，進行溝通。

對於是否能與中方達成化解貿易爭端的協議，梅努欽稱，他抱持審慎樂觀態度。

在國際貨幣基金 (IMF) 與世界銀行春季年會上，多國央行官員示警，若貿易戰爆發，恐導致通縮，影響經濟成長。

南北韓峰會將於 4 月 27 日登場，北韓媒體日前宣稱，其領導人金正恩決定，將停止核武試爆、導彈試射，轉而追求經濟成長。

對此，南韓青瓦台與美國方面，皆表達肯定之意。