長短期美債殖利率倒掛兵臨城下 美股寄望超級財報周力挽頹勢

10 年期美債殖利率穩步逼近 3%，來到 2014 年以來的最高水平，短期和長期美債殖利率利差進一步縮小，美股拋售壓力加重，美元走高，在美國經濟成長推升美股進入第 9 年之際，引發華爾街的不安。

道瓊指數（橘線）和美債 10 年期的走勢。（來源：MarketWatch）

市場擔憂美債殖利率曲線走平化，2 年期和 10 年期美債殖利率利差一度跌到僅 41 個百分點，為 10 年之最。

美債 2 年期和 10 年期殖利率利差周二收窄至僅 41 個百分點。

美債殖利率曲線通常被視為衡量經濟總體狀況的指標，曲線扁平則被視為投資人擔心長期前景的一個信號，尤其當長、短債殖利率倒掛，也就是短期殖利率高於長期殖利率，自 1960 年以來，就被視為經濟衰退前的警訊。

美債殖利率瀕臨倒掛甚至引起了美國聯準會官員的注意，聖路易斯聯儲主席 James Bullard 發出預警，如果聯準會持續升息，而美債 10 年期殖利率又「不配合」，殖利率曲線可能在今年底前或 2019 年會出現「倒掛」，應該要格外重視。

不過，並不是每個人都在為這種可能性而擔憂，在周五的研究報告中，, Raymond James 分析師 Andrew Adams 認為，並非每次美債 2 年期和 10 年期殖利率倒掛都會引發股市反轉，而且股市表現最好時，甚至是處於殖利率走平時期。

當美債 10 年期和 2 年期殖利率利差倒掛時，標普指數未必就此下跌。（來源：MarketWatch）

美股寄望超級財報周利多

保誠金融首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，投資人需要看到更多企業亮麗的財報，尤其需要關注科技股。

CFRA 投資策略師 Lindsey Bell 告訴《MarketWatch》，截至目前為止，已公布財報的企業中，近 80％獲利超過預期，6 家公司中約有 4 家公司的營收超出預期，分別比 66％和 55％的歷史標準好得多。

到目前為止，標普 500 指數企業的盈利成長率為 17.5％，優於財報季初期預估的 16.3％。

但財報的優異表現，並未能帶動華爾街的買盤進場，在財報公布當天，優於預期的個股平均只上漲 0.5%，但未符獲利預期的個股則跌幅重達 4.4%。

本周美股進入超級財報周，FactSet 資料顯示，標普 500 指數本周將有 179 家公司將公布財報 ，比重達 37%，同時包括道瓊指數的 12 檔重量級個股，其中科技大咖臉書、蘋果及 Google 母公司 Alphabet 的財報最受關注。