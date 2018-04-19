美債殖利率曲線持續「坍塌」 聯準會升息的威脅出現？

摘要：2 年期德美公債創近三十年最大利差；2 年與 30 年期美債和 2 年與 10 年期美債均創十多年最小利差。美債殖利率曲線斷趨平讓主張升息的聯準會官員兩難，長期美債殖利率徘徊低位可能迫使聯儲放慢升息步伐。

聯準會今年 3 月升息以來，美國公債殖利率持續「坍塌」，聯儲升息可能受到影響。

美國時間 18 日本周二，2 年期美國公債殖利率升至 2.431%，創十年新高，與同期德國公債的利差達到 300 個基點，創 1989 年以來最大利差。

德美利差擴大之時，美債的長短期利差在急劇收窄。本周二盤中，2 年期和 30 年期美債利差自 2007 年 10 月以來首次跌破 60 個基點。

2 年期與 10 年期美債利差日內曾收窄到 41 個基點，為十多年來最小利差。

5 年和 30 年期美債利差在測試 30 基點一線，利差同樣為十多年來最小。

10 年和 30 年期美債利差僅有 17 個基點。

在美歐利率前景差距加大的同時，其他歐洲公債價格集體走高、殖利率下跌。盤中 10 年期葡萄牙公債殖利率跌破 1.60%，創三年新低、10 年期義大利公債創年內新低。

當天稍早德國智庫 ZEW 公布的 4 月德國 ZEW 經濟景氣指數連降三個月，降至 - 8.2，創 2012 年 11 月以來新低。路透認為，該數據打壓了公債殖利率，投資人預計歐洲央行可能推遲、而不是提前升息。

彭博報導認為，美債殖利率曲線不斷趨於平坦讓主張逐步升息、收緊貨幣的聯準會官員陷入兩難境地。一方面，債券交易者終於開始考慮聯準會升息的前景。另一方面，長期美債殖利率始終徘徊低位，這可能迫使聯儲放慢升息步伐，除非聯儲決策者願意讓殖利率曲線跌破零，殖利率倒掛。

事實上，最近聯準會高官已經在講話中提到美債殖利率的問題。本周三，聖路易斯聯儲主席 James Bullard 表示，聯儲官員現在需要討論殖利率曲線，它可能在六個月內倒掛。

將要擔任紐約聯儲主席的聯準會「准三號人物」、舊金山聯儲主席 John Williams 本周二表示，殖利率曲線倒掛是經濟顯著放緩的預警，他將嚴肅地對待，但目前並沒有看到殖利率曲線倒掛的信號，「目前我們看到的殖利率曲線的扁平化是正常的。」

Williams 稱，隨著聯準會提高短期利率，並繼續放鬆聯準會的資產負債表，長期利率也將上升。 「未來幾年內不會出現殖利率曲線倒掛的現象。」

『新聞來源／華爾街見聞』