〈房產〉台中重大建設進入完工期 屯區及清水四大區域房價可望受惠

台中今年有多項重大投資建設即將完工，包括台中捷運綠線、捷運紅線預計年底完工通車，這些重大投資建設開發，除了帶來可觀的豐厚商機外，對於區域房市交易也有推升效果，北屯、西屯、南屯與清水四大區房市可望有榮景。

台中的市的重大建設利多還包括水湳智慧城中央公園、文心秀泰廣場以及台中港區海洋生態館、三井 Outlet 等。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍分析，據實價登錄資料分析各重大建設周邊房價發現，2017 年水湳智慧城中央公園周邊房價為每坪 19.6 萬元，年增幅 5.9%，受惠於中央公園即將於今年啟用，新興生活機能發展可望成為台中都會區的新地標，而經貿園區陸續開發，不僅工商貿易活絡、預期還能創造不少就業人口，區域房市前景備受看好，加上捷運綠線也即將開通，交通便捷性大增，生活機能完善吸引民眾購屋，觀察近兩年中央公園周邊房市交易量，2017 年較 2016 年成長 57.6%。

永慶不動產台中水湳經貿加盟店店長陳國豊指出，水湳智慧城周邊目前房市交易以屋齡 20-25 年的中古大樓或是透天型產品為主，因水湳智慧城位於西屯區與北屯區交界，因此吸引兩區有購屋需求的民眾進駐，首購族群首選中古大樓，總價約 600-800 萬元，房型以 3 房居多，而透天型產品則受換屋族群青睞，總價在 1000-1500 萬之間。陳國豊指出，其實北屯區房價在台中市不算低，但在 74 號快速道路開通後，交通便捷，未來還有捷運綠線即將通車，且周邊生活機能豐富，居住條件優越，也帶動區域買氣。

至於南屯區文心秀泰廣場周邊房價，陳金萍表示，2017 年房價與 2016 年相當，微跌 1.1%，文心秀泰廣場位於台中市精華區域，每坪超過 25 萬元，對於首購客群來說，單價較高，因此周邊交易量沒有大幅成長，近兩年交易量相當，呈現交易量穩定的狀況。

有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店楊加立店長說，文心秀泰廣場周邊是台中市唯一好市多美式賣場進駐的區域，同時還有豐樂公園、南苑、豐富公園等綠地加持，是台中綠地覆蓋率最高的區塊，待文心秀泰廣場開幕後，將持續為周邊房市加溫。

此外，陳金萍說，位於台中市清水區的海洋生態館、三井 Outlet，周邊房價年減 4.2%，交易量則大增 2.87 倍，主要是受到 2017 年遠雄 (5522-TW) 推案的「遠雄之星」第一期交屋潮，讓周邊交易量大幅成長，根據實價登錄資料顯示，「遠雄之星」成交價為每坪 11.5-13.5 萬元之間。