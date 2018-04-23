台股盤中─蘋果風暴未平息鴻海下跌 台積電仍爆大量疲弱

台北股市今 (23) 日以 10756.89 點跳空下跌開出，台積電 (2330-TW) 依舊疲弱，加上蘋果風暴未平息，鴻海等蘋概股走跌，大盤盤中最高 10774.73 點，最低 10717.4 點，大盤 K 線型態為一黑 K 棒。

在台積電成交量能比重相對增加之下，大盤電子股成交比重一度攀升到 76%，顯示市場資金對於電子股在台積電下半年業績可能回升仍有信心，同時，包括已公布首季財報的日電貿 (3090-TW)、華新科 (2492-TW) 也因業績表現佳而獲買盤看好。

日電貿相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)

證券分析師黃漢成指出，盤中包括電子、生技等族群走揚，而台積電股價走勢仍是大盤焦點，以目前的台積電量價結構來看，年線可望為該股股價的重要支撐，今天的走勢並不除排在中長線買盤介入之下，奮力收在平盤之上。

由於美商蘋果公司可能停產 iPhone X 手機，蘋果概念股今天所承受壓力最大，相對呈現弱勢，包括大立光 (3008-TW)、華通 (2313-TW)、台郡 (6269-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、鴻海 (2317-TW) 在盤中都下跌，只有玉晶光 (3406-TW) 逆勢走強。

同時，今天台股集中市場盤中電子股占大盤的成交比重一度高達 76%，預估成交值 1350 億元，主要是台積電成交量放大的原因；證券分析師張陳浩指出，目前台積電可能有法人趁低布局分批買進，也成為台股的重心；同時，內需的營建、鋼鐵、生技等族群與蘋果無關，也成為投資人關注的標的。