台股盤前─蘋果重挫蘋概股壓力未除 大盤失望性賣壓待消化

台股上周在台積電 (2330-TW) 重挫拖累下摜破半年線，美股也是重挫，蘋果股價大跌 4.1%，蘋概股壓力未除，台積電今 (23) 日表現仍將是影響大盤重要關鍵，法人認為，在失望性賣壓待消化下，大盤指數恐還會下修，本周科技股法說登場，摩台期結算將是市場關注焦點。

台股上周在台積電重挫 6.33% 下，終場收 10779.38 點，大跌 191.84 點，成交 1553.36 億元，摜破半年線支撐，周線收黑下跌 186 點，周跌幅 1.7%；三大法人同步站在賣方，外資賣超 206.62 億元，投信賣超 4.37 億元，自營商賣超 7.89 億元。

外資賣超創今年單日賣超次高，僅次於 2 月 6 日受美國股災拖累所寫下的賣超 313.9 億元紀錄；台指期部分，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 19129 口至 31033 口，單日減碼口數創新高。

美股上周五重挫，道瓊工業平均指數收低 201.95 點或 0.82% 至 24462.94 點；Nasdaq 指數收低 91.93 點或 1.27% 至 7146.13 點；S&P 500 指數收低 22.99 點或 0.85% 至 2670.14 點；費城半導體指數收低 15.05 點或 1.17% 至 1270.83 點。

蘋果股價下跌 4.1%，今日恐將持續衝擊蘋概股的走勢，台積電 ADR 上周五下跌 1.4%，預期也將影響股價表現，證券分析師張陳浩認為，台積電在賣壓一次性宣洩後，本周賣壓可望相對減輕，目前指數位置離年線位置 10553 點仍遠，蘋果銷售不佳的利空因素者已在市場反映，如果指數再下殺，反而是選擇績優股伺機進場的好機會。

法人認為，本周仍有多檔科技大廠將召開法說，包括聯電 (2303-TW)、友達 (2409-TW)、聯發科 (2454-TW)、旺宏、中華電等，市場關注法說會將釋出的訊息，將影響法人操作的調整；上周五失守半年線，指數出現跳空缺口，相對不利短線，預期本周指數恐還有下修壓力。

元大多福基金經理人莊慧君指出，近期進入美國財報季，根據 Bloomberg 最新企業獲利預估數來看，顯示企業獲利成長加速，除了美國以外，近日公布的各國 PMI 數字，也都位於 50 榮枯線之上。

莊慧君表示，隨著美中雙方領導人逐漸釋出友善回應，預期貿易戰影響盤面因素將鈍化回歸到基本面，就業市場表現良好，企業獲利成長動能將優於去年，具有支撐股市向上的動能。

莊慧君認為，時序進入第 1 季季報公告高峰期，建議對財報有亮眼表現的族群可多加關注，其中半導體高階製程仍是市場主流，相關產品應用成長強勁，國內半導體業者仍具競爭力，股價回檔仍可布局。

大盤日 K 線圖



