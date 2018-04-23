美律首季營收創7個季度低點 外資重申減碼、調降目標價

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 今年第 1 季營收 43.49 億元，季減 57.8%，年減 3.5%，創 2016 年第 2 季以來、近 7 個季度新低，日系外資最新報告指出，在無線耳機市場成長放緩下，恐對美律今年營運造成衝擊，重申減碼評等，目標價由 148 元下修到 130 元；美律今 (23) 日股價重挫逾 4%，寫下去年 2 月來的波段新低。

美律預計 4 月 30 日舉辦法說會公布首季獲利及接下來的營運展望，法人指出，第 1 季是蘋果 iPhone 出貨淡季，影響揚聲器出貨動能，加上頭戴娛樂耳機也處於淡季拉貨放緩，在生產規模下滑及價格壓力下，初估美律首季獲利恐季減逾 9 成。

美律在先前曾預估，第 1 季進入消費電子淡季，首季營收將較去年第 4 季大幅下滑，在營收衰退，產能利用率下降及匯率等因素的影響下，毛利率較去年第 4 季將下滑較多。

日系外資表示，美律第 1 季利潤率走低，過去幾周股價跌幅逾 15%，由於整體市場需求疲弱，市場對美律上半年的預期偏高，原預期第 2 季營收成長約 24% 的目標恐難實現，主要是受到無線耳機市場整體需求緩慢的影響。

日系外資認為，雖然美律第 2 季可能拿到新耳機訂單，但相較去年上半年的強勁成長，整體銷量相對較小，另外，美律看好今年娛樂部門收入成長 10%，這部分也不容易達成，將影響今年營運表現，因此下修今年及明年盈利預估分別為 17%、1%，重申美律減碼評等，目標價由 148 調降到 130 元。

美律今日以 142.5 元開低，一度下探至 137.5 元，創下去年 2 月中以來的波段低價，盤中跌幅 4.49%。