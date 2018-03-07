六角去年獲利創高 賺逾半個股本 每股擬配4元股利

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (7) 日公布去年財報，全年稅後純益 1.66 億元，年增 9.41%，創歷史新高，每股純益(EPS)5.02 元；六角也決議每股擬配 4.5 元股利，包含 4 元現金股利與 0.5 元股票股利。

六角維持高配息政策，配息率近 80%，以六角今日收盤參考價 89 元計算，現金殖利率約 4.5%。

六角指出，2018 年為求持續成長，旗下自有品牌「Chatime 日出茶太」全球版圖擴張動作積極，首站前進非洲市場展店，並以歐洲、中南美洲等新興地區作為重點開發地區。

另一方面，六角與中國杭州瑞里合作後，杭州瑞里 1 月起旗下茶飲品牌「黑泷堂」、「果麥」併入六角合併營收，由於今年此二品牌預計中國大陸店家數將成長 3 成，再加上「Chatime 日出茶太」全球布局，朝總店數 2500 家目標邁進，將一舉成為全球手搖茶飲品牌龍頭。

而在正餐市場的布局上，六角透過代理餐食品牌「杏子日式豬排」、「段純貞牛肉麵」及「大阪王將餃子」並積極展店，效益攀升，目前餐食占整體營收比重逾 3 成，且「段純貞牛肉麵」已進軍上海開設首家分店，代表餐食版圖正式跨入國際市場。

六角強調，致力於成為「國際餐飲品牌平台」，除了既有品牌展店和國際化，今年仍將有意新增餐飲品牌、尋求併購合作機會。