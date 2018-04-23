歐盟延長中國鋼索和鋼纜反傾銷稅五年 稅率高達60.4%

外電報導，歐盟 20 日在其官方網站上公佈最新的調查結果後，宣佈把從 1999 年開始徵收的針對中國鋼索和鋼纜反傾銷稅再延長 5 年，稅率高達 60.4%。歐盟調查結果顯示，雖然已向中國徵收反傾銷稅，但是中企透過韓國和摩洛哥轉運自家生產的鋼索和鋼纜，以避開歐盟法規。中國每年生產的鋼索和鋼纜約有 580 萬噸，其中，中國自己消耗 380 萬噸，而多餘產能中的 180 萬噸中有相當一部分傾銷到歐盟，估算比歐盟允許的數額高出 10 倍以上。



歐盟指出，高額利潤是中國向歐盟傾銷產品的主要原因，調查數據顯示，中國排名前三的鋼索和鋼纜企業向韓國、美國和越南的出口價分別為 1107 歐元 / 噸、1444 歐元 / 噸和 781 歐元 / 噸，價格分別比歐盟的內部價格低 50%-80% 不等，即使透過轉運，依然有利可圖。



另外，對於歐盟來說，歐盟鋼鐵業已裁減 9% 和鋼鐵鋼纜製造有關的員工，情況可能也會繼續惡化。同時，在 2007 年 - 2010 年、2013 年 - 2014 年這兩段時間內，反傾銷稅成功的讓歐盟有關行業把利潤維持在 5%，因此，歐盟業內相信，反傾銷稅可能幫助維持歐盟的相關產業。



不過，近期的調查顯示，歐盟依然需要維持針對中國的反傾銷措施，歐盟預計如果撤銷反傾銷，歐盟相關產業將遭遇來著中國產品的嚴重衝擊。



除歐盟以外，土耳其、墨西哥也採取針對中國的反傾銷措施，另外，哥倫比亞也在近期開始對中國產鋼索和鋼纜的反傾銷調查。



中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍 3 月 26 日曾發表聲明，回應歐盟針對進口鋼鐵產品發起保障措施調查。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』