油價預計將飆升至80美元以上 避險基金投資者大舉湧入

全球經濟前景看好，而地緣政治緊張局勢和原油生產短缺的情況，短時間內不會消失，資本公司預測原油價格將飆升至每桶 80 美元以上，使投資石油的對沖基金，正以一年多以來最快的速度，吸引投資者的資金。

隨著原油價格攀升至 2014 年以來最高的水平，商品基金已成功找回去年流失的客戶，而 Westbeck 資本管理公司和 Commodities World Capital 預測原油價格將由現在的每桶約 68 美元漲到每桶 80 美元以上。

WTI 原油價格走勢

數據提供商 eVestment 全球研究主管 Peter Laurelli 表示，這些投資商品的基金，在市場面臨預期波動時，是被需要的，而資金可能在 2018 年將持續流入。

根據 eVestment 的數據，在 1 月到 3 月，投資者為大宗商品為主的對沖基金注入了 30 億美元，這是 2016 年第 3 季以來的最高點。去年，他們從這些基金抽出 6.8 億美元，為 2014 年以來最高的金額。

但美國總統川普 20 日在推特抨擊 OPEC，認為原油價格的上漲，是人為操縱的結果，一度使油價每桶下跌 0.19 美元。以下是 Westbeck 和 Commodities World Capital 在川普推文之前，對石油的預測和報酬率總結：

根據營運長 Jari Habib 的說法，Westbeck 的能源基金已轉虧為盈，包括今年 2 月份的雙位數下降，截至 4 月 19 日已上漲 11%。該基金在 2017 年下跌 17％，該公司預測在今年下半年，WTI 原油價格將上看每桶 85 美元以上。

截至 4 月 19 日，Commodities World Capital 今年的表現大致持平，在第 1 季下跌 4.4％後回升。它預測石油價格將在下半年觸及每桶 80 美元的區域，投資長 Luke Sadrian 建議，應在保持看漲觀點之下，圍繞著波動進行交易，不要只是單純購入然後維持持有。

1 月份 WTI 原油價格攀升，但在兩周後下跌近 13％，導致一些看漲的對沖基金在 2 月份出現了特別大的虧損。現在它又一次上升，並且是 2016 年初低價時的兩倍多，當時人們擔憂全球經濟成長將放緩，導致油價大跌。

伊朗核協議全名為《全面聯合行動計畫》（The Joint Comprehensive Plan of Action），准許伊朗出售更多石油，但前提是要限制其核計畫，在川普揚言退出該計劃後，原油價格不斷走升，而世界最大的原油出口國沙烏地阿拉伯，則希望將油價能升至每桶 80 美元，以支持政府的政策方針。

委內瑞拉的產量下降，以及敘利亞的緊張局勢惡化，使市場擔憂來自該的地區的供應將中斷，這些也是石油價格上升的原因。

其他商品基金的表現：